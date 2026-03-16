Elicotteri Usa sul Parco delle Madonie protesta dei sindaci e interrogazione a Schifani

In Sicilia, due elicotteri militari americani sono atterrati nel Parco delle Madonie, suscitando proteste da parte dei sindaci locali. La loro presenza ha portato a una discussione pubblica e a un’interrogazione presentata a Schifani. La situazione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità regionali, che ora chiedono chiarimenti ufficiali sulla vicenda.

Polemica per l’atterraggio di due velivoli militari a Piano Catarineci, area di pregio naturalistico e massima tutela ambientale. M5s e Pd contro il governatore: «Fatto gravissimo, chiarisca in Aula». Cos’è successo. È polemica in Sicilia per l’atterraggio di due elicotteri militari dell’esercito americano nel parco delle Madonie, in particolare a Piano Catarineci, area di pregio naturalistico tutelata da un apposito marchio Unesco e facente parte della rete Natura 2000, caratteristica che implica e richiede una particolare attenzione alla conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora selvatica presenti. Dopo aver visionato le... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Elicotteri Usa sul Parco delle Madonie, protesta dei sindaci e interrogazione a Schifani Articoli correlati Elicotteri Usa atterrati nel Parco delle Madonie in Sicilia, le foto nell'area protetta: protesta dei sindaciDue elicotteri americani atterrano in un’area protetta in Sicilia, scatenando le proteste dei sindaci. Leggi anche: Due elicotteri americani atterrano nel Parco delle Madonie: scatta la protesta Approfondimenti e contenuti su Elicotteri Usa sul Parco delle Madonie... Temi più discussi: Elicotteri Usa atterrati nel Parco delle Madonie in Sicilia, le foto nell'area protetta: protesta dei sindaci; Due elicotteri americani atterrano nel Parco delle Madonie: scatta la protesta; Elicotteri Usa sulle Madonie, allarme per atterraggi a Piano Catarineci: sindaci e parco chiedono chiarimenti; Elicotteri militari americani nelle Madonie, scoppia il caso: La Sicilia non diventi una portaerei. Elicotteri Usa sulle Madonie, M5S: Gravissimo, Schifani riferisca all'ArsCgil: Necessario che il governo chiarisca in Parlamento e davanti all'opinione pubblica cosa sta succedendo ... adnkronos.com Che ci fanno 2 elicotteri militari Usa nel Parco delle Madonie: scoppia il caso in SiciliaLe foto dalla Us Navy mostrano l'atterraggio in un'area protetta. I 22 sindaci madoniti, il presidente del Parco e vari deputati chiedono chiarimenti urgenti al governo regionale ... balarm.it Divampano le polemiche dopo la notizia della presenza di elicotteri Usa sulle Madonie, in Sicilia, documentata da alcune immagini, che ha creato preoccupazione tra gli amministratori dei territori che ricadono nell’area in provincia di Palermo. x.com Divampano le polemiche dopo la notizia della presenza di elicotteri Usa sulle Madonie, in Sicilia, documentata da alcune immagini, che ha creato preoccupazione tra gli amministratori dei territori che ricadono nell’area in provincia di Palermo. - facebook.com facebook