Elicotteri Usa sul Parco delle Madonie protesta dei sindaci e interrogazione a Schifani

Da lettera43.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sicilia, due elicotteri militari americani sono atterrati nel Parco delle Madonie, suscitando proteste da parte dei sindaci locali. La loro presenza ha portato a una discussione pubblica e a un’interrogazione presentata a Schifani. La situazione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità regionali, che ora chiedono chiarimenti ufficiali sulla vicenda.

Polemica per l’atterraggio di due velivoli militari a Piano Catarineci, area di pregio naturalistico e massima tutela ambientale. M5s e Pd contro il governatore: «Fatto gravissimo, chiarisca in Aula». Cos’è successo. È polemica in Sicilia per l’atterraggio di due elicotteri militari dell’esercito americano nel parco delle Madonie, in particolare a Piano Catarineci, area di pregio naturalistico tutelata da un apposito marchio Unesco e facente parte della rete Natura 2000, caratteristica che implica e richiede una particolare attenzione alla conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora selvatica presenti. Dopo aver visionato le... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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