Elicotteri Usa si esercitano sulle Madonie in Sicilia 22 sindaci protestano

Elicotteri militari statunitensi si sono addestrati sulle Madonie in Sicilia, attirando le proteste di 22 sindaci della zona. La presenza degli elicotteri è stata documentata attraverso una foto pubblicata sulla pagina ufficiale dell’Us Navy su Instagram. La pubblicazione ha suscitato reazioni e discussioni tra i residenti e le autorità locali, che hanno espresso le proprie preoccupazioni.

Una foto postata su Instagram sulla pagina ufficiale dell’Us Navy è finita al centro delle polemiche. Negli scatti condivisi sulla piattaforma social di Meta a fare da protagonisti sono due elicotteri della forza navale statunitense che sorvolano delle montagne risultate essere molto familiari ai naviganti del web. A sciogliere ogni dubbio sul fatto che le catene montuose immortalate potessero essere quelle siciliane è stata la stessa didascalia correlata al post. «Sea Hawks over Sicily» sono le parole con cui si apre la caption dove appare anche l’emoticon di un vulcano che ci rimanda immediatamente all’Etna. «Questa è la nostra terra, voi... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Elicotteri Usa si esercitano sulle Madonie in Sicilia, 22 sindaci protestano Articoli correlati Elicotteri Usa atterrati nel Parco delle Madonie in Sicilia, le foto nell'area protetta: protesta dei sindaciDue elicotteri americani atterrano in un’area protetta in Sicilia, scatenando le proteste dei sindaci. Elicotteri Usa sul Parco delle Madonie, protesta dei sindaci e interrogazione a SchifaniPolemica per l’atterraggio di due velivoli militari a Piano Catarineci, area di pregio naturalistico e massima tutela ambientale. Altri aggiornamenti su Elicotteri Usa si esercitano sulle... Temi più discussi: Elicotteri Usa si esercitano in Sicilia, 22 sindaci insorgono; Esercitazioni degli Usa Elicotteri sulla Sicilia La rabbia dei sindaci; Elicotteri Usa atterrati nel Parco delle Madonie in Sicilia le foto nell' area protetta | protesta dei sindaci. Elicotteri Usa sulle Madonie, M5S: Gravissimo, Schifani riferisca all'ArsCgil: Necessario che il governo chiarisca in Parlamento e davanti all'opinione pubblica cosa sta succedendo ... adnkronos.com Elicotteri Usa si esercitano in Sicilia, 22 sindaci insorgonoGli amministratori denunciano rischi per la popolazione in questo scenario bellico e atterraggi in aree tutelate dall’Unesco ... unionesarda.it Divampano le polemiche dopo la notizia della presenza di elicotteri Usa sulle Madonie, in Sicilia, documentata da alcune immagini, che ha creato preoccupazione tra gli amministratori dei territori che ricadono nell’area in provincia di Palermo. x.com Divampano le polemiche dopo la notizia della presenza di elicotteri Usa sulle Madonie, in Sicilia, documentata da alcune immagini, che ha creato preoccupazione tra gli amministratori dei territori che ricadono nell’area in provincia di Palermo. - facebook.com facebook