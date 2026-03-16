Elicotteri Usa atterrano nel Parco delle Madonie | interrogazioni di Pd nazionale e regionale

Il 3 marzo 2026, due elicotteri MH-60S Sea Hawk del gruppo Helicopter Sea Combat Squadron 28 sono atterrati nel Parco delle Madonie. Questi velivoli sono stati coinvolti in operazioni non specificate, attirando l’attenzione di parlamentari del Pd sia a livello nazionale che regionale, che hanno presentato interrogazioni sulla vicenda. La presenza degli elicotteri nel parco ha suscitato diverse reazioni e richieste di chiarimenti.

Lo scorso 3 marzo 2026, due elicotteri MH-60S Sea Hawk del gruppo Helicopter Sea Combat Squadron 28 (HCS-28) della Marina degli Stati Uniti, di stanza alla base aeronavale di Sigonella, hanno effettuato voli di addestramento di routine nello spazio aereo sopra l’Etna e le aree limitrofe, estendendosi fino alle Madonie. Gli atterraggi dei velivoli, avvenuti nell’area di Piano Catarineci, hanno suscitato preoccupazioni politiche per il rispetto delle normative italiane e dei vincoli ambientali. Secondo l’ufficio stampa della Marina Usa di Sigonella, le operazioni rientravano in attività addestrative essenziali per garantire elevati standard di competenza e prontezza operativa dei piloti e degli equipaggi, a sostegno della sicurezza regionale e delle missioni di soccorso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Elicotteri Usa atterrano nel Parco delle Madonie: interrogazioni di Pd nazionale e regionale Articoli correlati Leggi anche: Due elicotteri americani atterrano nel Parco delle Madonie: scatta la protesta Elicotteri Usa atterrati nel Parco delle Madonie in Sicilia, le foto nell'area protetta: protesta dei sindaciDue elicotteri americani atterrano in un’area protetta in Sicilia, scatenando le proteste dei sindaci. Tutti gli aggiornamenti su Elicotteri Usa atterrano nel Parco... Temi più discussi: Due elicotteri americani atterrano nel Parco delle Madonie: scatta la protesta; Elicotteri Usa atterrati nel Parco delle Madonie in Sicilia, le foto nell'area protetta: protesta dei sindaci; Elicotteri Usa atterrano sulle Madonie, è polemica; IL GIUDIZIO DI PARIDE: LE NOTIZIE DEL 16 MARZO 2026. Elicotteri Usa atterrano nel Parco delle Madonie: interrogazioni di Pd nazionale e regionaleDue elicotteri della Marina degli Stati Uniti, di stanza alla base aeronavale di Sigonella, hanno effettuato voli di addestramento di routine nello spazio aereo sopra l’Etna e le aree limitrofe, esten ... gazzettadelsud.it Elicotteri Usa sulle Madonie, M5S: Gravissimo, Schifani riferisca all'ArsCgil: Necessario che il governo chiarisca in Parlamento e davanti all'opinione pubblica cosa sta succedendo ... adnkronos.com Divampano le polemiche dopo la notizia della presenza di elicotteri Usa sulle Madonie, in Sicilia, documentata da alcune immagini, che ha creato preoccupazione tra gli amministratori dei territori che ricadono nell’area in provincia di Palermo. x.com Divampano le polemiche dopo la notizia della presenza di elicotteri Usa sulle Madonie, in Sicilia, documentata da alcune immagini, che ha creato preoccupazione tra gli amministratori dei territori che ricadono nell’area in provincia di Palermo. - facebook.com facebook