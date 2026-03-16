Elezioni Un' altra quota rosa candidata con il sindaco uscente

Durante le elezioni, è stata annunciata la presenza di una nuova candidata donna nella lista “Ricoloriamo Arienzo”, che sostiene il sindaco in carica. La candidata si unisce alle altre rappresentanti femminili già annunciate, rafforzando la presenza femminile all’interno del gruppo. La lista si presenta con obiettivi condivisi e si prepara alla campagna elettorale ufficiale.

Ufficializzata un'altra quota rosa nella lista “Ricoloriamo Arienzo” a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Guida. Si tratta della 40enne Rosa Crisci. Ragioniera, moglie e madre di tre figli, ha maturato negli anni un particolare interesse verso i temi legati ai servizi, alla famiglia e alla qualità della vita. Con il suo debutto in politica, Crisci sceglie di mettersi in gioco sposando le idee della lista, che puntano alla continuità dell’azione intrapresa dal 2020, al completamento delle attività e alla realizzazione di altre priorità sul territorio. La decisione nasce dalla volontà di contribuire, in maniera concreta, alla crescita del paese, mettendo in campo dedizione, sensibilità sociale e un forte senso civico: “Ho deciso di intraprendere questo percorso perché credo, innanzitutto, nel progetto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Elezioni comunali. Nuova candidata a sostegno del sindaco uscente GuidaLa lista “Ricoloriamo Arienzo” del sindaco uscente Giuseppe Guida non perde tempo e annuncia un'altra candidatura.

Elezioni comunali. Tre gruppi pensano alla coalizione per sfidare il sindaco uscenteNon si trova ancora l'intesa sul nome dell'aspirante primo cittadino ma si valuta la possibilità di un accordo politico per le amministrative Il...

Tutti gli aggiornamenti su Elezioni Un'altra quota rosa candidata...

Temi più discussi: Elezioni comunali di Tempio: il Pd spaccato, Sinistra Italiana sceglie il candidato Fabrizio Carta - L'Unione Sarda.it; Viticoltura ad alta quota, uno studio conferma il potenziale del territorio di Santa Fiora; Referendum, il fattore affluenza chi favorisce? Il dato chiave del 49% che pesa sul risultato; Scommesse speciali non sportive: politica, spettacolo, cinema e gossip.

Elezioni Enpam. Sigm presenta lista per rappresentare i contribuenti della Quota AL’Associazione italiana Giovani Medici ha annunciato la presentazione di una lista per l’elezione dell’unico rappresentante dei contribuenti la Quota A (componente giovane della Professione Medica) ... quotidianosanita.it

Ministero Salute, un’altra nomina in quota GemmatoAl ministero della Salute arriva un’altra nomina targata Fratelli d’Italia. Manca solo il via libera di Funzione pubblica e Corte dei Conti e l’avvocato Francesco Perchinunno sarà direttore generale ... ilfattoquotidiano.it

ELEZIONI PROVINCIALI A CHIETI, RICONFERMATO MENNA Il presidente uscente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, è stato riconfermato alla guida dell’ente nelle elezioni che si sono svolte ieri. A lui sono andati 51.142 voti complessivi, a Di Nardo - facebook.com facebook

Ieri si è votato in #Francia per il 1° turno delle elezioni comunali e, laddove nessun candidato sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è previsto un 2° turno il 22 marzo tra coloro che hanno superato il 10% - ma sono possibili apparentamenti x.com