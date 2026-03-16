Elezioni provinciali è Gianni Chiacchia primo degli eletti nel centrosinistra

Alle elezioni provinciali di Pescara, Gianni Chiacchia si è distinto come il candidato più votato nel centrosinistra, ottenendo il maggior numero di preferenze tra gli eletti. La sua vittoria si associa a un risultato significativo per il suo gruppo politico nella provincia. La sua elezione rappresenta un dato importante nel quadro delle recenti consultazioni amministrative.

È Gianni Chiacchia il consigliere provinciale primo degli eletti nel centrosinistra alla Provincia di Pescara.«Le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Pescara», scrive, «si chiudono con una soddisfazione personale, ovvero aver ottenuto la fiducia di oltre 70 amministratori, tra consiglieri e sindaci, della nostra provincia che hanno sostenuto, di nuovo, la mia candidatura per il rinnovo dell’assise attraverso le elezioni di secondo livello, permettendomi di chiudere la competizione come primo degli eletti in seno alla coalizione di centrosinistra con oltre 8mila preferenze». L'esponente del centrosinistra aggiunge:... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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