Elezioni provinciali a Chieti | alta l' affluenza con l' 84% di votanti

Le elezioni provinciali a Chieti si sono concluse con un’affluenza del 84%, un dato che testimonia un forte coinvolgimento dei cittadini nel processo di voto. Sono stati scelti il nuovo presidente e i membri del consiglio provinciale, con le urne aperte per tutta la giornata. La partecipazione si è mantenuta su livelli elevati rispetto alle precedenti consultazioni.

Nel pomeriggio i risultati. In corsa per la carica di presidente ci sono Francesco Menna e Angelo Di Nardo Si sono concluse con un'affluenza elevata le votazioni per il rinnovo del presidente e del consiglio della Provincia di Chieti. Alle ore 22 di domenica 15 marzo hanno votato 1.053 su 1.251 pari all'84,17%. Il seggio, situato nella sala consiliare del palazzo della Provincia in corso Marrucino, è rimasto aperto dalle ore 7 alle ore 22. Lo scrutinio è iniziato oggi alle 8 e la proclamazione avverrà nel pomeriggio. In corsa per la carica di presidente ci sono l’uscente Francesco Menna, sindaco di Vasto, e Angelo Di Nardo, primo cittadino di Ortona. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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