Elezioni presidente Barcellona | chi sarà il numero uno blaugrana L’esito dopo le votazioni è ufficiale!

Le elezioni per il presidente del Barcellona si sono concluse con l’elezione del nuovo numero uno del club. Dopo le votazioni, è stato annunciato ufficialmente chi ha ottenuto la maggioranza dei consensi e si appresta a guidare la società nei prossimi anni. La chiamata alle urne ha visto coinvolti i candidati in una sfida che ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Sostituzione Leao, rabbia del portoghese in Lazio Milan: la reazione di Maignan, il gelo con Allegri e quell’espressione di Tare in tribuna. Cos’è successo Pagelle Lazio Milan: Isaksen raffredda i sogni Scudetto di Allegri, Motta da veterano. Estupinan horror, Leao perde le staffe VOTI Moviola Lazio Milan: possibile rigore negato e gol annullato ai rossoneri. Gli episodi dubbi del match diretto da Guida Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del blocco in Italia, torna alla guida dell’Al-Sadd. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Elezioni presidente Barcellona: chi sarà il numero uno blaugrana. L’esito dopo le votazioni è ufficiale! Articoli correlati Barcellona, preso uno dei migliori 2006 in circolazione! Colpo baby molto importante per i blaugrana, ecco chi èMateta, irrompe una nuova squadra sulle tracce dell’attaccante! Sfumata l’ipotesi Juve, ecco dove potrebbe trasferirsi Calciomercato Bologna, è... Cancelo, è ufficiale il ritorno al Barcellona: il comunicato del club blaugranadi Redazione Inter News 24Cancelo, vicinissimo al ritorno all’Inter in questo mercato di gennaio, è un nuovo calciatore del Barcellona: il comunicato... Tutto quello che riguarda Elezioni presidente Temi più discussi: Al Barcellona si vota e si litiga su tutto. Anche su Messi; Victor Font e Joan Laporta sul rettilineo finale: chi sarà il nuovo presidente del Barcellona?; Xavi attacca Laporta: Il ritorno di Messi al Barcellona non l'ha voluto lui; Barcellona: un budget da 40 milioni, un monte stipendi pesante e Laporta…. Elezioni presidente Barcellona: chi è stato votato per la carica di numero uno del club blaugrana, tutti i dettagliElezioni presidente Barcellona: chi è stato votato per la carica di numero uno del club blaugrana, tutti i dettagli La notizia tanto attesa dal mondo del calcio spagnolo è finalmente arrivata: Joan La ... calcionews24.com Il Barcellona sceglie il nuovo presidente: Ter Stegen si presenta al seggio, ma gli viene impedito di votareSituazione particolare quella che si è venuta a creare al seggio del Camp Nou: Ter Stegen voleva votare, ma non ha potuto farlo. msn.com ELEZIONI PROVINCIALI - AL VOTO IL CANDIDATO PRESIDENTE GIUSEPPE MARCHIONNA facebook #Barcellona, oggi le elezioni del nuovo presidente x.com