Elezioni in Provincia Limatola batte Casamenti e resta il presidente

Alle elezioni in provincia, Limatola ha ottenuto circa 51mila voti ponderati, superando Casamenti che ha raggiunto circa 45.800 voti. La differenza tra i due candidati è netta e conferma l’affermazione di Limatola come presidente uscente. I risultati definitivi mostrano la vittoria del candidato di centrodestra, mentre i dati relativi alle preferenze sono stati ufficialmente comunicati.

GROSSETO Quasi 51mila voti ponderati (50.925), contro i 45.786 ottenuti da Casamenti. In termini assoluti, il presidente uscente e riconfermato raccoglie 209 voti, mentre il candidato del centrodestra si ferma a 131: sono questi i numeri che premiano ancora Francesco Limatola, alla guida della Provincia, anche per i prossimi quattro anni. Il sindaco di Roccastrada supera dunque il collega che guida Orbetello confermando il controllo del centrosinistra sull’ente provinciale in un territorio dove il centrodestra governa i comuni più rilevanti: Grosseto, Follonica e Orbetello. La riconferma di Limatola ha dunque dell’incredibile: sulla carta... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni in Provincia. Limatola batte Casamenti e resta il presidente Articoli correlati Leggi anche: Provincia di Grosseto: Limatola fa il bis. E’ di nuovo presidente, battuto Casamenti Leggi anche: Risultati Elezioni Provincia Lecce: il nuovo presidente è Tarantino Una raccolta di contenuti su Elezioni in Provincia Limatola batte... Temi più discussi: Provincia, Limatola rieletto presidente: batte Casamenti e conferma il centrosinistra; Elezioni provinciali: la diretta del voto in tempo reale – LIVE; Elezioni in Provincia. Limatola batte Casamenti e resta il presidente; Elezioni provinciali: Limatola riconfermato presidente. Provincia di Grosseto: Limatola fa il bis. E’ di nuovo presidente, battuto CasamentiIl sindaco di Roccastrada supera dunque il collega che guida Orbetello confermando il controllo del centrosinistra sull'ente provinciale in un territorio dove il centrodestra governa i comuni più rile ... lanazione.it Elezioni provinciali: Limatola riconfermato presidenteFrancesco Limatola è stato riconfermato presidente della Provincia di Grosseto al termine delle elezioni provinciali svoltesi oggi. Il presidente uscente, 56 anni, sindaco di Roccastrada, ha ottenuto ... giglionews.it Netto il vantaggio sugli altri candidati: circa 2700 voti contro i 1500 di Muraca e i 1200 di ... #battaglia #ELEZIONI #metropolitano #primarie #reggiocalabria #SINDACO - facebook.com facebook . @FCBarcelona, Laporta vince le elezioni e viene confermato presidente fino al 2031 shorturl.at/qmSXA x.com