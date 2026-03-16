effetto guerra in italia i cibi che fra poco faremo fatica a comprare

Il conflitto in Iran sta influenzando i prezzi dei generi di prima necessità in Italia. Le aziende segnalano aumenti fino al 50% sui costi di frutta e verdura, mentre i consumatori si preparano a pagare di più per prodotti che fino a poco tempo fa erano più accessibili. L’attenzione si rivolge alle scorte alimentari e alle variazioni di prezzo sul mercato.

L’impatto del conflitto in Iran si riflette anche sui costi della spesa quotidiana. Dopo gli effetti sui carburanti, l’attenzione si concentra sull’aumento dei prezzi di frutta e verdura, con rincari segnalati fino al 50%. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio del Centro Agroalimentare di Roma, a incidere sono soprattutto l’aumento del gasolio agricolo e le difficoltà di approvvigionamento dei fertilizzanti, voci di costo collegate al mercato energetico e, in parte, alle materie prime provenienti dall’area mediorientale. Nel frattempo, gruppi di consumatori hanno chiesto l’intervento dell’ Antitrust per verificare l’andamento dei prezzi lungo la filiera. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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