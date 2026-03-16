Edilizia i piani di Finres La società di Asmaa da oltre 2mila dipendenti

Finres, la finanziaria con sede a Firenze, è gestita dall’amministratore unico Asmaa Gacem, anche presidente dell’AC Prato. La società conta oltre 2.000 dipendenti e si occupa di edilizia. La Gacem lavora in team con il marito, Antonio Politano, che collabora alla gestione della società. La società si occupa di piani edilizi e progetti nel settore.

Asmaa Gacem, non è solo la presidente dell’ AC Prato, ma com’è noto è anche amministratore unico di Finres, la finanziaria con sede a Firenze che gestisce assieme al marito Antonio Politano (foto). Lo scorso giugno Finres, attraverso la controllata Alpha General Contractor, si è aggiudicata per 17,5 milioni il ramo d’azienda Costruzioni di Cmc, il colosso cooperativo di Ravenna finito in concordato preventivo dopo 120 anni di attività. Ed è a proposito di Cmc, di cui è Ceo, che Politano ha rilasciato una lunga intervista pubblicata ieri dal Resto del Carlino. "Finres è un gruppo che ha oltre 2mila dipendenti e 69 cantieri attivi – ha detto –... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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