Ederson, centrocampista dell’Atalanta, è tornato in gruppo dopo un infortunio. Ha partecipato all’ultima partita contro l’Inter e si prepara a scendere in campo dall’inizio contro il Bayern. La squadra contava sul suo contributo nel centrocampo e ora aspetta che possa aiutare a migliorare le prestazioni. La sua presenza potrebbe influenzare le scelte tattiche del tecnico.

Offre senso, spinta, equilibrio. Offre, insomma, i cardini di una squadra di calcio. Non sarà ancora nella forma migliore, ma il ritorno di Ederson nel cuore dell’Atalanta è una bella pacca di ottimismo sulle spalle di Raffaele Palladino. I minuti giocati sabato pomeriggio a Milano contro l’Inter hanno aiutato il brasiliano a rientrare nel ritmo-partita. Mercoledì sera, a Monaco di Baviera, Ederson dovrebbe iniziare dal primo minuto la sfida contro il Bayern. La partita — viziata dall’1-6 dell’andata — servirà per rimettere in chiaro certi aspetti d’orgoglio bergamasco e per ridare spazio ai big fermati nell’ultimo periodo a causa degli infortuni (vedi Charles de Ketelaere e Giacomo Raspadori). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ederson è tornato: come cambia l’Atalanta con il rientro del centrocampista

Articoli correlati

Leggi anche: Infortunio Ederson, il brasiliano salta Atalanta Napoli: Palladino svela il motivo, ecco le condizioni del centrocampista

Leggi anche: Atalanta, Ederson verso il rientro: sabato contro l’Inter potrebbe essere convocato

Aggiornamenti e notizie su Ederson è tornato come cambia...

Temi più discussi: Atalanta, Ederson torna tra i convocati. Il brasiliano recupera per l'Inter; Le pagelle di Inter-Atalanta. È tornato Ederson e si è ripreso il centrocampo. Palladino più coraggioso di Chivu; Atalanta, De Ketelaere ed Ederson tornano a lavorare in campo. Il punto a due giorni dal Bayern (che si allena con le famiglie); Atalanta, Scalvini torna dal 1’ con l’Inter. Ederson, Cdk e Raspadori in panchina.

Ederson si toglie un sassolino: Ma quale notte brava…Il centrocampista dell’Atalanta Ederson ieri a San Siro contro l’Inter è tornato in campo dopo un mese dall’affaticamente e sul suo profilo Instagram si è tolto un sassolino dalle scarpe. Era infatti ... calcioatalanta.it

Infortunati Atalanta | Ederson, Ahanor, Raspadori e De Ketelaere: le ultimissimeInfortunati Atalanta - Archiviata la sconfitta a sorpresa arrivata in campionato contro il Sassuolo, l'Atalanta è tornata a lavorare ... fantamaster.it

#Marelli: “Frattesi anticipa Scalvini, poi Scalvini tocca la caviglia di Frattesi. Poi c’è un altro contatto tra Ederson e Dumfries, quello che pare un contrasto di gioco anche se Ederson apre la gamba verso Dumfries”. Hernanes è Ambrosini: “Rigore su Frattesi”. #I x.com

Ieri a metà ripresa l’ingresso in campo di #Ederson ha cambiato il centrocampo dell’#Atalanta, tutta la sua squadra e l’intera partita. Centrocampista totale, forte fisicamente, di qualità, che dà un equilibrio totale alla propria squadra in campo. Esattamente il tip - facebook.com facebook