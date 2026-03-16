Ecosostenibilità | Prometeon introduce la dichiarazione che misura la riduzione di CO2 degli pneumatici

Prometeon Tyre Group ha annunciato l’introduzione di una nuova dichiarazione che misura la riduzione di CO2 degli pneumatici. Si tratta di uno strumento rivolto alle flotte di trasporto, progettato per quantificare in modo preciso le emissioni evitate grazie all’uso di pneumatici ad alta efficienza energetica. La novità riguarda quindi un metodo trasparente per valutare l’impatto ambientale di questi prodotti.

(Adnkronos) – Prometeon Tyre Group presenta un nuovo strumento dedicato alle flotte di trasporto capace di quantificare in modo concreto la riduzione delle emissioni legate all’utilizzo di pneumatici ad alta efficienza energetica. Si tratta di una dichiarazione tecnica che permette di misurare con precisione il risparmio di CO2 equivalente generato dall’impiego di pneumatici con bassa resistenza al rotolamento, offrendo alle aziende di trasporto un supporto concreto nelle strategie di sostenibilità. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire dati verificabili sulle prestazioni ambientali dei veicoli pesanti. Attraverso questo documento le... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Argomenti discussi: Pneumatici e sostenibilità: Prometeon certifica il risparmio di emissioni; Prometeon introduce la dichiarazione che misura la riduzione delle emissioni dei pneumatici.