Nel Golfo, si vede chiaramente che la superiorità strategica non si basa soltanto sulla tecnologia. La regione mostra come fattori come posizione e risorse siano fondamentali nelle dinamiche di potere, oltre alle innovazioni tecniche. Mentre nel discorso pubblico si tende a mettere in primo piano aspetti militari o tecnologici, questa realtà dimostra che anche altri elementi giocano un ruolo chiave nelle relazioni internazionali.

Il luogo comune vuole che, negli affari strategici, mentre gli appassionati parlano di tattica, i generali discutano di logistica. E, ancora una volta, quanto sta accadendo nel Golfo sembra confermarlo. L’Occidente ha costruito per decenni la propria dottrina militare attorno all’idea che la sola superiorità tecnologica fosse sinonimo di superiorità tout court. Questo conflitto, invece, sta incrinando tale certezza in modo difficilmente reversibile. Non perché i sistemi occidentali si stiano rivelando inefficaci — anzi — ma perché si stanno esaurendo. E quando le scorte si assottigliano, anche il sistema più tecnologicamente avanzato del mondo è inutile contro pietre e bastoni (o droni commerciali). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco perché il Golfo dimostra che la superiorità strategica non è solo tecnologica

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