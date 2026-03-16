E’ stato il nostro orizzonte quotidiano uno degli spazi più amati
Gli studenti della quinta elementare della scuola “Claudio Puddu” di Maliseti hanno scritto un messaggio dedicato al giardino della loro scuola, che quest’anno rappresentava uno degli spazi più cari e frequentati per loro. Con parole semplici e sincere, hanno ricordato come fosse il loro orizzonte quotidiano, un luogo importante nel loro percorso scolastico. Il pensiero è stato condiviso all’interno di un momento speciale di saluto.
Gli alunni della 5C della primaria “Claudio Puddu“ di Maliseti quest’anno salutano la scuola e dedicano un pensiero al loro giardino. "Per cinque anni è stato molto più di uno spazio verde: è stato il nostro orizzonte quotidiano, il nostro posto speciale”. I bambini raccontano con emozione il giardino che li ha accompagnati durante tutto il loro percorso alla scuola primaria. "Dalle finestre della nostra aula lo guardiamo ogni giorno. Tra alberi, panchine e banchi all’aperto, questo giardino è diventato un luogo di incontro, gioco e amicizia. Qui abbiamo trascorso momenti importanti della nostra crescita: le ricreazioni piene di risate, le lezioni all’aria aperta e i pomeriggi trascorsi insieme ai compagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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