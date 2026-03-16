Gli studenti della quinta elementare della scuola “Claudio Puddu” di Maliseti hanno scritto un messaggio dedicato al giardino della loro scuola, che quest’anno rappresentava uno degli spazi più cari e frequentati per loro. Con parole semplici e sincere, hanno ricordato come fosse il loro orizzonte quotidiano, un luogo importante nel loro percorso scolastico. Il pensiero è stato condiviso all’interno di un momento speciale di saluto.

Gli alunni della 5C della primaria “Claudio Puddu“ di Maliseti quest’anno salutano la scuola e dedicano un pensiero al loro giardino. "Per cinque anni è stato molto più di uno spazio verde: è stato il nostro orizzonte quotidiano, il nostro posto speciale”. I bambini raccontano con emozione il giardino che li ha accompagnati durante tutto il loro percorso alla scuola primaria. "Dalle finestre della nostra aula lo guardiamo ogni giorno. Tra alberi, panchine e banchi all’aperto, questo giardino è diventato un luogo di incontro, gioco e amicizia. Qui abbiamo trascorso momenti importanti della nostra crescita: le ricreazioni piene di risate, le lezioni all’aria aperta e i pomeriggi trascorsi insieme ai compagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "E’ stato il nostro orizzonte quotidiano, uno degli spazi più amati"

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