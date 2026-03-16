È sbocciata la Primavera | cinque gol al Venezia

La Reggiana ha battuto il Venezia con un risultato di 5 a 1 in una partita valida per il campionato di calcio. La formazione emiliana ha schierato Fajt, Ferretti, Pasquoto, Maisterra, Ezinwa, Mirri, Conte, Ledain, Cavaliere, Sosna e Banse. Durante il secondo tempo sono entrati Gilli, Turchi, Diletto, Miceli e Visentin, mentre nella prima frazione di gioco è stato sostituito Ferretti.

REGGIANA 5 VENEZIA 1 REGGIANA: Fajt, Ferretti (1’ st Gilli), Pasquoto, Maisterra (30’ st Turchi), Ezinwa, Mirri, Conte, Ledain (38’ st Miceli), Cavaliere (38’ st Diletto), Sosna (25’ st Visentin), Banse. A disp. Cacciamani, Pecorella, Carpi, Allizoni, Ciobanu, Begolli, Pirruccio. All. Costa. VENEZIA: Zoppelletti, Burlandi (27’ st Pagliari), Izzo, Perissinotto, Varyvoda, McDonagh (38’ st Vendraminetto), Dragan (27’ st Solomonovs), Mariutto, Fondi, Damiano (17’ st Mairana), Carlini. A disp. Moino, Marchioro, Bergamaschi, Favaro, Recagno. All. Lupi. Arbitro: Marinoni di Lodi. Reti: 7’ st Cavaliere (R), 9’ st Mariutto (V), 13’ st Conte (R), 25’ st Maisterra (R), 36’ st Cavaliere (R), 45’ st Banse (R). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - È sbocciata la Primavera: cinque gol al Venezia Articoli correlati Carrarese: cinque gol per la squadra di Danesi. La Primavera azzurra travolge la TriestinaCARRARESE 5 TRIESTINA 0 CARRARESE: Bernardi, Saitta, Fanucchi, Romagnoli, Ravecca (69’ Cianti), Olivo, Arrighi (69’ Climi), Magherini, Schragl (57’... Primavera: Vivaldi, Venezia, l'arte e la ribellione nel film da oggi al cinemaMichele Riondino e Tecla Insolia al centro di un appassionato duetto cinematografico nell'opera di Michieletto, che racconta la storia di una... Altri aggiornamenti su È sbocciata la Primavera cinque gol al... Temi più discussi: Tornano gli eventi Che fortuna! e Uova di primavera!; Maratona di Tokyo: ottimo inizio stagione per i runner africani; Pasqua all’Erboristeria del Corso di Avigliana: idee regalo tra benessere e bellezza; Almanacco del 10 marzo 2026. Salvezza più vicina. La primavera finalmente è sbocciata. Sette gol fanno sfiorire il Veronasassuolo 7 hellas verona 0 SASSUOLO: Nyarko; Vezzosi, Macchioni, Sibilano (6’ p.t. Benvenuti); Campani, Seminari, Amendola, Weiss (29’ s.t. Acatullo), Barani (17’ s.t. msn.com Quando inizia davvero la primavera? Perché non è il 21 marzoPer anni l'inizio della primavera ricadeva il giorno 21 marzo, ma da tempo la data è stata anticipata al 20 e a volte anche al 19. Il cambio del giorno è legato all'inclinazione dell’asse terrestre e ... meteo.it Colori vibranti e libertà: l'essenza della primavera - facebook.com facebook Come abbinare il cardigan leggero nella Primavera 2026: il maglioncino di cotone torna protagonista con jeans, longuette e pantaloni sartoriali x.com