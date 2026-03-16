ROMA – «È per Te è molto più di un brano: è una dedica spontanea nata nel momento esatto della creazione. Ho scritto questa melodia mentre la persona a cui è dedicata era lì con me, rendendo ogni nota un dialogo immediato e sincero. In quel momento, la musica non è stata frutto di una costruzione a tavolino, ma la trascrizione naturale di un sentimento presente nella stanza. Questa connessione così intima ha dato vita a un brano che parla di presenza e di ascolto. Il testo stesso è un invito diretto: «Senti questa melodia, è per te». Credo che ognuno di noi abbia nel cuore una persona speciale a cui vorrebbe dedicare una melodia: questo brano è il mio modo di dire “Questo è per te”, trasformando un momento personale in un messaggio universale». 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “È per Te”, il nuovo singolo di Perla Palmieri feat. Max Ionata

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