È deceduto Valter Farina, noto come il primo italiano a vincere un braccialetto alle World Series of Poker. Nato nel 1954, Farina si trasferì a Las Vegas per dedicarsi al poker professionistico. Oltre trenta anni fa, riuscì a conquistare il prestigioso riconoscimento alle WSOP, diventando il primo rappresentante italiano a ottenere questo traguardo. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore.

Classe 1954, aveva lasciato l'Italia per fare il professionista di poker a Las Vegas. Oltre 30 anni fa Farina divenne il primo azzurro capace di mettersi al polso un braccialetto delle World Series of Poker. E' stato un vero pioniere. Da anni viveva a St. Maarten. Il ricordo di Max Pescatori e Alessio Isaia Probabilmente qualche giovane leva del poker non ha mai sentito parlare di lui. Chi ha qualche anno in più sulle spalle invece ha ben presente il nome di Valter Farina, primo braccialetto italiano alle WSOP di Las Vegas. Valter è morto a St Marteen, aveva 74 anni Essere pionieri, aprire la strada e aspettare che il sentiero che hai tracciato possa essere percorso da altri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E' morto Valter Farina: primo "braccialettato" italiano delle WSOP

Articoli correlati

Morto Rino Marchesi, fu il primo allenatore italiano di Maradona: aveva 88 anniIl calcio piange la scomparsa a 88 anni di Rino Marchesi, ex calciatore ed allenatore.

Emanuele Galeppini primo morto italiano a Crans-Montana: 16 anni, era una promessa del golf. Il cordoglio della FederazioneEmanuele Galeppini, golfista italiano di 16 anni, è la prima vittima riconosciuta dell'incendio divampato a Crans Montana, Svizzera, per la quale...