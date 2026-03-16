Alla festa di Vanity Fair, si sono riuniti ospiti provenienti dalla cerimonia degli Oscar e altri invitati. Tutti si sono messi in posa per le fotografie, creando un salotto di celebrità e personalità del mondo dello spettacolo. L’evento ha visto protagonisti diversi personaggi che hanno partecipato alle riprese di scatti e incontri informali. La serata ha visto un flusso di partecipanti che si sono intrattenuti tra conversazioni e scatti fotografici.

La festa della rivista Vanity Fair, che viene organizzata da più di 30 anni dopo la cerimonia degli Oscar, è la più frequentata dagli attori e dalle attrici che erano alla premiazione poco prima, con i vincitori che si presentano spesso con la statuetta in mano, come nel caso di Jessie Buckley e Michael B. Jordan, solitamente dopo aver fatto un rapido cambio d’abito. Alla festa partecipano anche persone che alla cerimonia degli Oscar non c’erano, come gli attori Connor Storrie e Hudson Williams (quelli di Heated Rivarly) o le giocatrici di hockey statunitensi Hannah Bilka e Hilary Knight, che fresche di Olimpiadi hanno portato le loro medaglie d’oro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - E infine la festa di Vanity Fair

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