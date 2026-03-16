Il contratto del capitano della Roma sta per scadere e, secondo fonti vicine alla società, la Juventus ha mostrato interesse per il giocatore. Luciano Spalletti, allenatore della squadra torinese, avrebbe espresso apprezzamento per le qualità del centrocampista. La situazione contrattuale e le trattative tra le parti sono ancora in fase di sviluppo, mentre i vertici bianconeri monitorano attentamente la possibilità di un trasferimento.

Nella lista di mercato della Juve c’è anche una vecchia conoscenza di Luciano Spalletti. Gli uomini della Continassa guardano con interesse in casa Roma, per seguire in particolare l’evoluzione del rapporto tra il club giallorosso e il suo capitano, Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista è prossimo alla scadenza del contratto, per il momento filtrano poche possibilità di permanenza nella capitale: al contrario, fiducia crescente in casa Juve, considerata anche la stima di Spalletti per il calciatore. La Juve è alla ricerca di rinforzi che possano comunque stare dentro a delle logiche sostenibili. Pellegrini ha un ingaggio di 4 milioni e per ora pochi club sono disposti a fare l’asta per lui: il giocatore, da sempre legato alla Roma, vuole un progetto che possa farlo sentire ancora importante anche ai fini della conquista di trofei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E' in scadenza, piace a Spalletti e può dare ancora molto: perché Pellegrini è nella lista Juve

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