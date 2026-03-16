È il momento di Kimi Antonelli

Nel marzo del 2006 si svolge il Gran Premio di Sepang, un evento che segna gli ultimi momenti dell’epoca d’oro della Ferrari in Formula 1. In quella gara, la scuderia italiana compete con i suoi piloti, ma è la Renault di Flavio Briatore a dominare, con Fernando Alonso che si avvicina al suo secondo campionato mondiale. È una fase di transizione nel circus, con i cambiamenti già in atto.

Gran Premio di Sepang, marzo 2006. L’epoca d’oro della Ferrari è al canto del cigno, insediata dalla Renault a guida Flavio Briatore, con Fernando Alonso che corre verso il suo secondo titolo iridato. La pole position se la aggiudica Giancarlo Fisichella, che completa l’opera domenica sotto un cielo plumbeo per la terza e ultima vittoria della sua lunga carriera. Per quasi vent’anni è stata questa l’ultima volta in cui un pilota italiano aveva vinto un Gran Premio di Formula 1. Ieri, quando Andrea Kimi Antonelli - 19 anni da Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna - ha completato il Grand Chelem (come si dice in Formula 1 quando si ottiene pole, vittoria, giro veloce, e primo posto dal primo all'ultimo giro) sul meraviglioso tracciato di Shanghai, il conteggio è stato azzerato. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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