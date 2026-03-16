E' fatta! Il Vicenza è in Serie B dopo 4 anni di attesa e con 6 giornate d' anticipo

Il Vicenza ha ottenuto la promozione in Serie B con sei giornate di anticipo, battendo 2-1 l’Inter U23 davanti a un Menti tutto esaurito. Dopo quattro anni di attesa, la squadra ha festeggiato il ritorno in categoria superiore, chiudendo il campionato con questa vittoria. La partita ha visto i biancorossi imporsi sugli avversari e assicurarsi il risultato che consegna loro la promozione.

In un Menti tutto esaurito, il Vicenza batte 2-1 l'Inter U23 e conquista la promozione con sei giornate d'anticipo sulla fine del campionato e torna in Serie B dopo quattro anni. Un campionato dominato dalla squadra biancorossa, sempre al vertice della classifica. Un ruolino di marcia incredibile della compagine di Gallo: 24 vittorie, 6 pareggi e 2 sole sconfitte, con 56 gol fatti e 20 subiti. Una promozione voluta e cercata, sfiorata due volte con Vecchi in panchina e arrivata in questa stagione strepitosa. La città di Vicenza può festeggiare dopo anni di attesa. Sul finale di partita la squadra di Gallo soffre le iniziative avversarie, stringe i denti e alla fine conquista i tre punti necessari per staccare il pass per la Serie B. 🔗 Leggi su Today.it

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