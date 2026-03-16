Il velocista svedese Duplantis si prepara a migliorare ulteriormente i propri record. Dopo aver stabilito il primato mondiale a 6.31 metri, ha annunciato che in vista dei prossimi Mondiali indoor in Polonia cambierà asta e rincorsa. Sabato sarà in gara, puntando a raggiungere nuovi traguardi e a sfidare i propri limiti.

Armand Duplantis tra il record del mondo di giovedì, nella sua Uppsala e i Mondiali indoor a Torun, in Polonia, dove sarà in gara sabato. Per il 26enne svedese, apparentemente, è sempre tutto molto semplice: arrampicarsi aggrappato alla propria asta fino a 631 centimetri da terra, come rispondere alle domande di una dozzina di rappresentanti di media di tutto il mondo dal sedile passeggeri di un’auto, mentre viaggia per Stoccolma, una domenica pomeriggio. Mondo, ha detto che in occasione del salto del primato ha utilizzato una nuova asta: può specificare? “Per andare sempre più in alto serve sviluppare tanta energia e tanta propulsione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Duplantis a caccia di nuovi record: "Per salire ancora cambio asta e rincorsa"

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