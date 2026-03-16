Due maggioranze silenziose possono far vincere il Sì

Due maggioranze silenziose potrebbero influenzare l’esito del referendum sul cambiamento della giustizia. Secondo quanto riportato ieri dal Giornale, l’intelligenza artificiale si oppone alla riforma, in parte a causa della propaganda portata avanti dalla Cgil. La discussione si concentra sulle opinioni non espresse pubblicamente, che potrebbero comunque determinare il risultato finale.

Il Giornale di ieri evidenziava come, a causa dei condizionamenti che incidono sulla dittatura degli algoritmi, l'IA è contro la riforma della giustizia (specie grazie alla propaganda Cgil). Un ultimo stadio pericoloso delle troppe gravi manipolazioni già in atto a favore del No. Gratteri (ma non solo lui) docet: i pasdaran del No in Italia non mancano certo. Se questi sono gli esiti maggioritari che per ora emergono dall'intelligenza artificiale, la reazione migliore è quella di evidenziare, puntando sull'intelligenza naturale dei cittadini, le vere ragioni del Sì. Il voto per il quale è, in buona parte, un voto per riportare i valori e i fattori del merito e dell'imparzialità in seno all'ordinamento della magistratura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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