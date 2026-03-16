Due crisi e la distrazione come arma. Ricordare il 1956. Il giorno più pericoloso per l’Ucraina potrebbe non essere quello dell’ultimo attacco russo, ma quello in cui Washington smette di prestare attenzione all’est. L’attenzione internazionale si concentra sulle tensioni attuali, mentre il rischio di un cambiamento di strategia americana rimane presente.

Il giorno più pericoloso per l’Ucraina potrebbe non essere quello dell’ennesimo attacco russo, ma quello in cui Washington smette definitivamente di guardare verso est, vista l’antipatia nemmeno mascherata per Zelensky, per fissare seppur con altalenante incertezza gli occhi sul Golfo. È un paradosso apparente, ma vale la pena prenderlo sul serio, soprattutto ora che Donald Trump ha già cominciato a rivendicare la vittoria sull’Iran e la pressione interna perché chiuda il capitolo – domani, dopodomani – si fa sempre più intensa. In queste ore molti commentatori leggono la crisi mediorientale con la lente più immediata: escalation militare, rischio energetico, tensioni regionali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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