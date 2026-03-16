A Dubai, tre persone coinvolte in un attacco iraniano sono state arrestate dopo aver condiviso le immagini dell'incidente con le loro famiglie. I sopravvissuti hanno mandato le foto per rassicurarle, ma successivamente sono stati fermati dalle autorità locali. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla situazione nella regione e sulle misure adottate dalle forze di sicurezza.

Tre sopravvissuti a un attacco iraniano a Dubai sono stati arrestati dopo aver inviato le immagini del momento ai propri cari. Come ha riportato il Daily mail, i civili erano nei loro appartamenti di Creek Harbour quando un drone ha colpito la tenuta mercoledì scorso, provocando una grande esplosione. Successivamente, per documentare quanto accaduto e informare le proprie famiglie, gli inquilini hanno scattato delle foto, ignari delle conseguenze che avrebbero comportato le loro azioni. L’amministratore delegato del gruppo Radha Stirling ha scritto su X che tre persone traumatizzate da «un attacco di droni iraniani sono stati arrestati dopo aver condiviso privatamente una foto con i propri cari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dubai, tre sopravvissuti ai droni iraniani arrestati: avevano mandato foto alle famiglie per rassicurarle

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