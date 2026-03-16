droga a benevento un altro uomo indagato per favoreggiamento

A Benevento, un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per aver favorito il traffico di droga. L’indagine, ancora in corso, si concentra su un presunto sistema di approvvigionamento di sostanze stupefacenti nel capoluogo sannita. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi e a seguire le piste aperte nel procedimento giudiziario.

Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono gli sviluppi dell’indagine su un presunto traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo sannita. Dopo il caso emerso nei giorni scorsi che ha coinvolto un 38enne, un’altra persona è stata convocata negli uffici della Squadra Mobile della Questura di Benevento. Si tratta di un 39enne residente in città, al quale gli investigatori hanno notificato un verbale di conoscenza del procedimento informandolo dell’esistenza di indagini preliminari a suo carico per il reato di favoreggiamento personale. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, rientra nell’ambito di un’inchiesta più ampia su un presunto giro di droga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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