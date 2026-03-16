Dramma a Casina | muore Alessandro la comunità abbraccia

A Casina e Leguigno, la notizia della morte di Alessandro Alberghini, un giovane di 23 anni, ha sconvolto la comunità. Alessandro è deceduto in seguito a un incidente motociclistico avvenuto alle porte di San Prospero. La comunità si è stretta attorno alle famiglie e ai conoscenti del ragazzo, mentre si attendono eventuali aggiornamenti sulle cause dell’incidente.

La comunità di Casina e Leguigno è scossa dalla scomparsa improvvisa di Alessandro Alberghini, un giovane di 23 anni deceduto in un incidente motociclistico alle porte di San Prospero. Il dramma ha colpito duramente la madre del defunto, Daniela Bacchelli, insegnante di francese stimata nella scuola media locale, ricevendo immediatamente il sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Costi e dalla vice sindaco Ilaria Cilloni. L’evento si è verificato mentre il ragazzo, dipendente di un’azienda agricola a Cortile di Carpi, rientrava da un permesso per ritirare la propria moto Ktm dopo una revisione obbligatoria. Durante... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dramma a Casina: muore Alessandro, la comunità abbraccia Articoli correlati Casina abbraccia la mamma di AlessandroIl dolore per la scomparsa di Alessandro Alberghini, 23 anni, uscito di strada in moto alle porte di San Prospero di Modena, investe anche la... Investe un uomo e lo uccide, poi scende dall’auto e abbraccia disperato la moglie: il dramma nel vicentinoGilberto Ongaro, 68 anni, è stato investito e ucciso da un'auto ieri a Villaverla, in provincia di Vicenza, mentre attraversava le strisce pedonali.