Dove vedere in streaming i film vincitori degli Oscar 2026

La cerimonia degli Oscar 2026 si è svolta tra il 15 e il 16 marzo a Los Angeles, durante la quale sono stati annunciati i film vincitori dello scorso anno. I riconoscimenti sono stati assegnati nelle varie categorie e i film premiati saranno disponibili in streaming. Gli spettatori potranno vedere le pellicole vincitrici attraverso diverse piattaforme digitali, seguendo le indicazioni per l’accesso ai contenuti.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo Da "Una battaglia dopo l'altra", vincitore di 6 statuette a "I Peccatori", 4 premi Oscar. Su quali piattaforme trovare i film degli Oscar 2026 La cerimonia degli Oscar 2026, che si è tenuta nella notte tra il 15 e il 16 marzo a Los Angeles, ha decretato i migliori film dello scorso anno. A trionfare è stato “Una battaglia dopo l'altra”, l'ultimo lavoro di Paul Thomas Anderson che si è portato a casa ben 6 statuette tra cui le più ambite come quella di Miglior film e Miglior regia. "Battuto", invece, “Sinners - I peccatori”, che ha conquistato 4 premi Oscar. 🔗 Leggi su Today.it

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