Dosso a Torun | 6.99 e la sfida per l’oro con Alfred
Zaynab Dosso si prepara a competere a Torun, dove si svolge l’evento sui 60 metri indoor. La atleta italiana cerca di conquistare la medaglia d’oro e si scontra con Alfred, avversaria di rilievo. La gara rappresenta un momento importante per la stagione, con i migliori atleti pronti a misurarsi sulla pista polacca. La sfida si annuncia molto combattuta e ricca di emozioni.
La corsa verso Torun si prepara ad accogliere la sfida definitiva per Zaynab Dosso, che punta all’oro iridato sui 60 metri indoor. La velocista italiana, con il nuovo record nazionale di 6.99 secondi ottenuto proprio in Polonia a fine febbraio, si trova nella posizione ideale per sfidare le migliori del mondo. I Mondiali si terranno dal 20 al 22 marzo 2026, offrendo alla 26enne emiliana l’opportunità di bissare i successi passati sul podio. Il traguardo dei sei secondi e novantanove centesimi rappresenta non solo un primato personale, ma la miglior prestazione globale dell’anno, condivisa con la favorita principale Julien Alfred. Mentre il calendario avanza verso la competizione polacca, l’attenzione si concentra sulla capacità della campionessa di mantenere questo standard prestativo impressionante durante la gara ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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