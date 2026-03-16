Dopo un weekend perturbato migliora il tempo sulla Lombardia

Dopo un weekend di pioggia e maltempo, il cielo sulla Lombardia si schiarisce tra oggi e domani grazie all’arrivo di un’area di alta pressione che si sposta sull’Europa centro-occidentale. Le condizioni meteo migliorano e le temperature massime aumentano in modo generale. La situazione si stabilizza, portando condizioni più asciutte e soleggiate nella regione.

Tempo in miglioramento sulla nostra regione tra oggi e domani, per la rimonta dell’alta pressione sull’Europa centro-occidentale che porterà un generale aumento delle temperature massime. Mercoledì un nucleo di aria fredda scivolerà verso le regioni adriatiche, portando un temporaneo aumento della nuvolosità e un calo delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 16 marzo 2026 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque salvo qualche annuvolamento sparso in transito tra pomeriggio e sera, senza piogge. Tra notte e primo mattino isolate nebbie sulla bassa pianura. Temperature: Minime in lieve calo (47°C), massime in aumento (1719°C). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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