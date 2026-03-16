Nel 2026, le dimissioni femminili rappresentano circa il settanta per cento delle dimissioni totali dopo la nascita di un figlio. I dati evidenziano come questa tendenza continui a essere prevalente, anche in un contesto di cambiamenti sociali e lavorativi. Le cifre mostrano una disparità di genere ancora presente nel modo in cui le nuove mamme affrontano il rientro al lavoro.

I numeri spesso spiegano meglio di tante parole fenomeni altrimenti complessi da comprendere e decifrare. Un esempio molto chiaro è quello delle dimissioni dopo la nascita di un figlio. Un fenomeno che non solo non dovrebbe esistere ma che pesa soprattutto sulle donne. Questo quello che emerge da diversi dati. Dimissioni dopo la nascita di un figlio: i dati in Italia. I numeri vengono dalla Relazioni annuali sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri pubblicata dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a maggio 2025 e relativa agli anni 2023-2024. Nel 2024 le richieste di dimissioni provenienti da neogenitori sono state 60. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Dopo un figlio 7 dimissioni su 10 sono femminili: perché succede ancora nel 2026

Articoli correlati

Le strade e i nomi delle donne. Su 100 solo 10 sono femminiliCi sono strade intitolate a donne nella nostra città e, se sì, a quali? È questa la domanda dalla quale siamo partiti per uno studio di genere della...

He ignored her 3 years,took off ring file for divorcee - she signed,he was crying and regretted it.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dopo un figlio 7 dimissioni su 10 sono...

Discussioni sull' argomento Dopo un figlio 7 dimissioni su 10 sono femminili: perché succede ancora nel 2026; Libri per bambini, 7 idee da leggere con papà per la sua festa; Per un MeToo dell’aborto: rompere il silenzio, tra stigma e solitudine; La nascita dei figli comporta una diminuzione del reddito per le madri.

In Italia dopo un figlio 7 dimissioni su 10 sono femminili. Tra asili nidi, part-time e vertici: perché la parità sul lavoro è ancora un miraggio?Aumenta l’occupazione femminile, ma le donne sono ancora oggi le più penalizzate sul lavoro. In Italia, ad esempio, dopo la nascita di un figlio quasi 7 dimissioni su 10 riguardano le mamme e solo il ... 27esimaora.corriere.it

L'ipotesi di morte in culla è stata accantonata dopo l'esito dell'autopsia. Gli inquirenti indagano sul contesto familiare e anche su come venivano trattate le sorelline del piccolo - facebook.com facebook

Per il grande evento dopo la notte degli Oscar 2026, Hailey Bieber in Armani Privé ha indossato un abito della collezione autunno inverno 2005 x.com