Dopo il maltempo e la neve ecco un lunedì soleggiato e primaverile

Dopo giorni di maltempo, con pioggia e neve a quote basse, l'inizio della settimana si presenta con una giornata soleggiata e clima primaverile. Le temperature, che domenica erano scese, risalgono fino a quasi 20°C. Il cielo rimane sereno e il sole domina il mattino e il pomeriggio, annunciando un cambio di condizioni atmosferiche.

Inizio settimana sotto il segno del sole. Dopo la pioggia, la neve a basse quote e il calo termico di domenica, il lunedì sarà caratterizzato dal bel tempo e da un deciso rialzo delle temperature, fino a quasi 20° C. La condizione di stabilità è destinata a durare almeno sino metà settimana, da martedì le massime si assesteranno poi intorno ai 15° C. A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 1.732 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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