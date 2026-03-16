La società civile si sta organizzando per sostenere il referendum sulla riforma della giustizia, con il movimento “Donne per il sì” che invita a partecipare. Il fronte del sì si amplia, coinvolgendo gruppi di diversa provenienza e sensibilità, mentre si avvicina la data dell’appuntamento elettorale. L’attenzione cresce tra i cittadini che vogliono esprimersi sulla questione.

Il fronte del sì al referendum sulla riforma della giustizia continua a diventare sempre più trasversale. E testimonial che sostengono l’approvazione del provvedimento varato dal Parlamento e su cui i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi domenica 22 e lunedì 23 marzo sono sempre più i rappresentanti della società civile, con le loro professionalità e le loro competenze, a fronte di un fronte del no molto proiettato sui volti noti dello spettacolo. Così dopo l’appello di oltre 200 docenti universitari arriva anche il comitato delle “Donne per il sì” che in poche ore ha già raccolto numerose adesioni. Avvocate, magistrate, giornaliste, libere professioniste, docenti, professoresse: sono tante le competenze delle sottoscriventi, tra cui compaiono anche dei volti noti della cultura e della politica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Donne per il sì” la società civile si mobilita per il referendum

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