Durante la puntata di Domenica In, lo studio di Rai 1 si è acceso di tensione quando Teo Mammucari ha interrotto bruscamente l’intervista a Peppe Iodice, chiedendo alla conduttrice Mara Venier di ridurre al minimo la presenza dell’attore. La scena si è fatta caotica e ha lasciato lo studio spiazzato, con Venier visibilmente sorpresa dall’episodio. La trasmissione ha continuato senza ulteriori intoppi.

Lo studio di Rai 1 si è trasformato in un palcoscenico caotico durante la trasmissione Domenica In. Teo Mammucari ha interrotto bruscamente l’intervista a Peppe Iodice, ordinando alla conduttrice Mara Venier di limitare al massimo la presenza dell’attore ospite. La tensione è salita quando il presentatore ha mostrato una lavagnetta con istruzioni dirette per chiudere l’incontro. L’episodio si è verificato lunedì 16 marzo 2026, nel pieno della diretta televisiva nazionale. L’atmosfera nello studio è cambiata radicalmente in pochi secondi, passando da una presentazione cinematografica a un confronto verbale aspro e improvviso. La gestione dello spazio televisivo è stata completamente ribaltata dall’irruzione del conduttore principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domenica In: Mammucari caccia Iodice, Venier spiazzata

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