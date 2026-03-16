Durante la trasmissione Domenica In, Mara Venier ha confuso il termine “disegno pennuti” con “nudi” mentre parlava con Virginia Raffaele. La gaffe ha suscitato molte risate tra il pubblico in studio e da casa, diventando rapidamente uno dei momenti più condivisi sui social network. La scena si è svolta mentre le due erano impegnate in un dialogo leggero e scherzoso.

Il salotto domenicale di Rai 1 ha regalato uno dei momenti televisivi più virali del weekend. Ospite a Domenica In, Virginia Raffaele si è prestata a un’intervista con M ara Venier che, partendo da una semplice domanda sul tempo libero, si è rapidamente trasformata in un botta e risposta basato su un esilarante malinteso. La gaffe sui “pennuti”. Tutto è nato quando la conduttrice ha indagato sugli hobby dell’attrice lontano dai set e dai teatri (subito dopo aver incassato la risposta di Riccardo Cocciante, che aveva candidamente ammesso di non fare nulla quando non è al pianoforte). “ Disegno pennuti”, ha risposto Virginia Raffaele. Mara Venier, fraintendendo clamorosamente la pronuncia, ha subito ribattuto incuriosita: “ Nudi?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Disegno pennuti”, ma Mara Venier capisce “nudi”: l’esilarante gaffe con Virginia Raffaele a Domenica In

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