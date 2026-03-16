Diretta gol Serie A | Cremonese Fiorentina 1-4

Durante la 29esima giornata di Serie A, si sono disputate le partite tra Cremonese e Fiorentina, con la Fiorentina che ha conquistato una vittoria per 4-1. La cronaca e la diretta live hanno seguito passo passo i momenti salienti delle sfide, fornendo aggiornamenti in tempo reale su risultati, moviola e sintesi delle partite in corso. Le partite sono state trasmesse in diretta, consentendo agli appassionati di seguire ogni azione.

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