Dimmi La Verità | Francesca Ronchin | La sinistra spadroneggia sulle associazioni degli italiani all' estero

In questa puntata di #DimmiLaVerità, del 16 marzo 2026, Francesca Ronchin analizza come la sinistra abbia preso il controllo delle associazioni degli italiani all'estero, evidenziando le dinamiche di potere e le influenze politiche che si sono consolidate nel tempo. La giornalista presenta i fatti e i dati relativi a questa situazione senza aggiungere interpretazioni personali, concentrandosi su quanto accaduto e sulle evidenze disponibili.

Ecco #DimmiLaVerità del 16 marzo 2026. La nostra Francesca Ronchin ci rivela i dettagli dell'egemonia della sinistra nelle associazioni degli italiani all'estero. Ecco #DimmiLaVerità del 13 marzo 2026. Il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori spiega lo scandalo dell'acquisto di immobili da parte del Comune di Roma. Ecco #DimmiLaVerità del 12 marzo 2026. Il nostro Stefano Graziosi ci spiega come sta reagendo il popolo americano alla guerra in Iran. Ecco #DimmiLaVerità dell'11 marzo 2026. Il nostro Gianluigi Paragone spiega perché il governo deve muoversi in fretta contro i rincari dei prezzi di gas e benzina. 🔗 Leggi su Laverita.info Articoli correlati Leggi anche: Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Ultimi provvedimenti per gli italiani all'estero» Leggi anche: Dimmi La Verità | Stefano Ceccanti: «La Sinistra che vota Sì al referendum sulla giustizia»