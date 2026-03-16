A Fiera Didacta Italia, un rappresentante di Atlantis ha illustrato una nuova soluzione per la didattica inclusiva che combina tecnologia Android, DLP e contenuti 3D destinati alle classi scolastiche. La presentazione si è concentrata sulla piattaforma e sui materiali educativi innovativi, senza entrare nel dettaglio di funzionalità specifiche o motivazioni strategiche.

A margine di Fiera Didacta Italia, Roberto Tolomeo, rappresentante di Atlantis, ha presentato, ai microfoni di Orizzonte Scuola, un dispositivo Android con proiettore DLP integrato capace di trasformare un tavolo in una superficie touch da 24 a 30 pollici e, in verticale, una parete in uno spazio interattivo fino a 90 pollici con penna a infrarossi. L'articolo Didattica inclusiva, ecco la soluzione Atlantis che unisce Android, DLP e contenuti 3D per la classe VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Didattica inclusiva, ecco la soluzione Atlantis che unisce Android, DLP e contenuti 3D per la classe

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