Lo Stato ha dichiarato la morte di un uomo, ma la moglie sostiene di non averne ancora perso la speranza. Rosanna Cesari afferma di continuare a cercarlo, precisando che proseguirà le ricerche fino a quando non avrà prove contrarie. La donna ha rilasciato queste dichiarazioni in un'intervista, mantenendo viva la speranza di trovare il marito vivo.

"Io continuo a cercarlo", dice Rosanna Cesari. "Fino a prova contraria, cioè finché non avrò l’evidenza della sua morte, andrò avanti", aggiunge questa donna che anche pochi giorni fa, nel tredicesimo anniversario della scomparsa di Marco Vento, 46 anni, originario di Orbetello, ha rilanciato sui social il suo appello. "Non mi arrendo, non si arrendono i nostri figli – ha scritto rivolgendosi direttamente al suo Marco –, non si arrende chi ti vuole bene". L’8 marzo 2013 Rosanna avrebbe dovuto lasciare l’ospedale di Cisanello dove si trovava ricoverata. Il marito era arrivato il giorno prima, insieme al suocero, perché la moglie il giorno successivo sarebbe tornata a casa (la coppia vive a Pescia Romana, nel Viterbese). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dichiarato morto dallo Stato. La moglie "Continuo a cercarlo"

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