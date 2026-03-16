Diao riaccende la polemica | lo schiaffo social alla Roma

Dopo la partita tra Como e Roma, le discussioni sui social continuano a concentrarsi sugli errori arbitrali. Nonostante il fischio finale, molti tifosi e commentatori hanno espresso il loro dissenso attraverso post e commenti online. La vicenda ha riacceso la discussione pubblica, mantenendo alta l’attenzione sul ruolo dell’arbitro durante l’incontro. La polemica si alimenta sui canali digitali dedicati al calcio.

Nonostante il fischio finale della partita tra Como-Roma i riflettori puntati sugli sbagli arbitrali non sembrano essersi spenti. A riaccendere il fuoco ci ha pensato l’attaccante lariano Diao. Attraverso i propri canali social ha pubblicato la foto del discusso contatto con Wesley usando come descrizione la frase “ Noi facciamo così “. Un post che sembra voler trasformare il dubbio arbitrale protagonista del risultato finale in un pretesto per schernire la squadra avversaria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Assane Diao (@assandiao.8) La rabbia del popolo giallorosso. I commenti dei tifosi giallorossi non si sono fatti attendere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Diao riaccende la polemica: lo schiaffo social alla Roma Articoli correlati Da Roma all'Ucraina, la Russia alla Biennale 2026 riaccende le polemicheIl governo italiano scarica la Fondazione, i ministri ucraini criticano apertamente, si muovono politici di diversi schieramenti e spuntano petizioni... Leggi anche: La foto simbolo di Riyad: De Laurentiis solo sulle scale. La verità sul “no” all’arabo e lo schiaffo alla Lega