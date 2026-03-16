Un calciatore senegalese ha pubblicato un post su Instagram in cui si confronta con i tifosi di Como, scrivendo “Noi a Como facciamo così”. Il messaggio ha suscitato reazioni intense tra i tifosi romanisti, che hanno commentato accusandolo di essere un simulatore. Il post fa riferimento a un episodio di gioco che ha portato all’espulsione di un altro calciatore durante la partita.

Un altro rosso a dir poco esagerato e nuove polemiche sui social. Dopo il caso Bastoni-Kalulu, ieri a far discutere è stato il doppio giallo affibbiato dall’arbitro Massa a Wesley in Como-Roma. Il brasiliano, infatti, non tocca Assane Diao che cade a terra dopo un leggero contatto con Rensch. Per Wesley arriva però il secondo giallo e la conseguente uscita dal campo poco dopo un’ora di gioco quando le due squadre erano sul risultato di 1-1. A fine partita Gasperini ha rimarcato l’errore di Massa ed è entrato in polemica con Fabregas. "Il Como è una squadra forte, ma non stimo i loro comportamenti, in campo e in panchina. Non è la prima volta che il Como ha di queste situazioni, sono situazioni di simulazione anche molto cercate", ha detto Gasp (qui tutte le polemiche in A con Fabregas). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diao provoca sui social: "Noi a Como facciamo così". Romanisti furiosi: "Sei un simulatore"

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