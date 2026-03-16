Dialetto tradizioni e teatro | il progetto Radici anima il Quartiere 5

Nel Quartiere 5 si è svolto l’evento “Divertiamoci col dialetto” nell’ambito del progetto “Radici”. L’iniziativa ha coinvolto le zone di Carpinello, Bagnolo, Sisa, Durazzano, Rotta e Castellaccio, puntando su dialetto, tradizioni e teatro. L’obiettivo è stato quello di promuovere e valorizzare le usanze locali attraverso una giornata dedicata alle espressioni culturali del territorio.

Nell’ambito del progetto “Radici”, il Quartiere 5 (Carpinello, Bagnolo, Sisa, Durazzano, Rotta, Castellaccio) ha organizzato un evento dal titolo: “Divertiamoci col dialetto”. Tre saranno gli appuntamenti. Martedì 17 marzo, ore 20.30. Prima “Lezione simpatica” di dialetto romagnolo. I modi di dire, i soprannomi, le tradizioni. Con Alberto Giovannini e Laura Giunchi. Al termine dolci romagnoli e Albana per tutti. Per i più giovani succo di frutta. Via Cervese 221C. Ingresso libero. Martedì 24 marzo. Seconda "Lezione simpatica" di dialetto romagnolo. I modi di dire, i soprannomi, le tradizioni. Con Alberto Giovannini e Laura Giunchi. Al termine dolci romagnoli e Albana per tutti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Il Comune di Martina Franca celebra la Giornata Nazionale del Dialetto: tre appuntamenti tra storia, radici, tradizioni e linguisticaIn occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, istituita il 17 gennaio dall’Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco),... Leggi anche: Iattici, l’eterno fanciullo: "Spensieratezza e tradizioni. Il Carnevale resiste dal 1870. Corso di dialetto per i bambini" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dialetto tradizioni e teatro il... Temi più discussi: Monteroni il teatro in vernacolo; Tradizione e spettacolo: torna l’Antica Fiera di San Gregorio, nove giorni di festa; Il Gruppo Teatrale Arca porta in scena Scarpetta in dialetto coratino; La Sensale, a San Severo torna il teatro in vernacolo che racconta la città degli anni ’60. Quattro risate in dialetto. Teatro vernacolare, i premiati: Si valorizza la tradizioneVenerdì sera gran galà a San Martino in Villafranca con l’assegnazione degli ’Oscar’. Ha vinto ’La Mulnela’ di Santarcangelo di Romagna, con ’La fameja...difitòusa’. msn.com Faenza. Al Teatro dei Filodrammatici tornano i Lõn a mêrz: cinque serate dedicate al dialetto e alle tradizioni romagnoleMarzo si apre nel segno della tradizione al Teatro dei Filodrammatici L.A. Mazzoni, dove tornano i Lõn a mêrz, il ciclo di incontri dialettal-culturali ... ravennanotizie.it FOCACCIA DI SAN GIUSEPPE di Gravina in Puglia, in dialetto meglio conosciuta come “u ruccl”, una gustosa focaccia ripiena … - facebook.com facebook A #MasterChefIt si trova tempo anche per le lezioni di dialetto Bruno, Antonino, Giorgio e gli aspiranti chef vi aspettano tutti i venerdì alle 21:30 in prima visione su Tv8. x.com