Dentro le gabbie irpine | malati in piedi agenti fantasma e tanta voglia di farla finita

In un carcere di alta sicurezza nelle zone irpine, una donna detenuta si trova in piedi mentre le vengono controllate le condizioni cardiache, poiché non è presente un lettino. Gli agenti di vigilanza sono invisibili e poco visibili nell’ambiente. La scena si svolge in un contesto di forte tensione e disagio, con i detenuti che mostrano segni di sofferenza e disagio.

Sedici tentati suicidi in un anno. Un medico solo fino al pomeriggio. Trenta agenti che mancano. Ciambriello e Mele hanno visitato Ariano, Sant'Angelo e Bellizzi Irpino. Ad aprile si va da Fico Avellino, 16 marzo 2026 - Una donna detenuta. Alta sicurezza. Le controllano il cuore mentre è in piedi, perché un lettino non c'è. Questo è successo nel carcere di Bellizzi Irpino, ad Avellino, nel 2026. Il Garante regionale Samuele Ciambriello e il Garante provinciale Carlo Mele ci sono entrati oggi, accompagnati dalla vice-direttrice Samuela Scardino. Prima di loro, avevano già visto le altre due strutture della provincia — Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Giustizia che guarisce: dentro le carceri irpine si sperimenta un altro modello

“Sono single da due o tre anni. Ho avuto un’esperienza finita male, tanta sofferenza. Ora mi è tornata voglia di amare e essere amato, ho riacceso i radar”: parla Paolo Del DebbioDai 16 ai 23 “sono stati gli anni della mia formazione”: lo racconta Paolo Del Debbio a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo.