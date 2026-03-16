Denise Pipitone Piera Maggio frena le polemiche sulla criminologa Delfino Pesce | Non mi ha mai contattata

Piera Maggio ha smentito le dichiarazioni della criminologa Delfino Pesce, che aveva affermato di aver contattato la famiglia nel caso di Denise Pipitone. La madre della bambina ha precisato di non aver mai ricevuto comunicazioni o richieste di confronto da parte della criminologa. La questione riguarda anche il presunto testimone mai ascoltato nel procedimento.

Piera Maggio getta acqua sul fuoco dopo le dichiarazioni della criminologa Antonella Delfino Pesce sul caso di sua figlia Denise Pipitone. La madre della bambina scomparsa precisa sui social di non essere mai stata contattata direttamente e invita a evitare polemiche e indiscrezioni prive di fatti concreti. Denise Pipitone, l’ultima polemica La vicenda della scomparsa di Denise Pipitone continua a suscitare attenzione anche a distanza di oltre vent’anni. Negli ultimi giorni a riaccendere il dibattito sono state alcune dichiarazioni della criminologa Antonella Delfino Pesce, che ha parlato dell’esistenza di un possibile testimone mai ascoltato nel corso delle indagini. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Denise Pipitone, Piera Maggio frena le polemiche sulla criminologa Delfino Pesce: "Non mi ha mai contattata" Articoli correlati Leggi anche: Denise Pipitone, Piera Maggio contro criminologa Delfino Pesce dopo la teoria sul testimone "importantissimo" Denise Pipitone, la criminologa Delfino Pesce rivela: “C’è un testimone che in 20 anni non è mai stato ascoltato”Antonella Delfino Pesce, criminologa celebre per aver ottenuto la riapertura del caso Nada Cella, ha rivelato l'esistenza di un nuovo testimone nel... Tutti gli aggiornamenti su Denise Pipitone Temi più discussi: Denise Pipitone, la criminologa e quel mistero senza fine: C'è un teste decisivo, l'inchiesta va riaperta; Denise Pipitone, spunta un testimone mai ascoltato in oltre 21 anni; Denise Pipitone, spunta un nuovo testimone: Mai sentito dagli inquirenti; Denise Pipitone, la criminologa Delfino Pesce rivela: C'è un testimone che in 20 anni non è mai stato ascoltato. Denise Pipitone, Piera Maggio vs criminologa Delfino Pesce | Rispettate una madre, buon senso…La mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, ha pubblicato un post per commentare le ultime voci circolanti sulla scomparsa della figlia ... ilsussidiario.net Denise Pipitone, la criminologa e un mistero senza fine. «C’è un teste decisivo, riaprire l’inchiesta»Il caso della scomparsa nel 2004 della bimba di Mazara del Vallo. La richiesta alla Procura di Marsala dell’esperta del caso Nada Cella. Contrariata la mamma: «Basta speculare» ... msn.com Denise Pipitone, la richiesta shock - facebook.com facebook Denise Pipitone, spunta un testimone mai ascoltato in oltre 21 anni #denisepipitone x.com