Delusi Cade il Progresso non sfonda il Sasso

Nella partita tra Tropical Coriano e Sasso Marconi, il risultato finale è di 1-1. I giocatori in campo per entrambe le squadre hanno disputato i primi 45 minuti e i cambi sono avvenuti nel corso del secondo tempo. La partita si è conclusa con un pareggio che non permette a nessuna delle due squadre di ottenere i tre punti in palio.

Tropical Coriano 1 Sasso Marconi 1 TROPICAL CORIANO: Pollini; Bellavista, Riccardi (24’ st Pungelli), Danieli, Anastasi; Rossi, Pasquini, Carnesecchi; Pacchioni, Barbatosta (10’ st Malo) Piermaria (30’ st Capicchioni) A disp. De Gori, Enchisi, Omokaro, Moricoli, Brisku, Imola All. Scardovi. SASSO MARCONI: Celeste; Barattini, Gobbo, Geroni, Tarozzi, Cinquegrana, Armaroli (17’ st Gattor), Galassi, Leonardi, Matta (45’st Ghebreselassie), Marra (39’ st Zanini) A disp. Cerritelli, Bonfiglioli, Merighi, Prasso, Pirazzoli All. Bertone. Arbitro: Mancini di Pistoia. Reti: 21’ pt Pacchioni, 20’ st Gattor. Note: ammonizioni Carnesecchi, Geroni, Danieli, Pacchioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Delusi Cade il Progresso, non sfonda il Sasso Articoli correlati Rimpianti Progresso, solo pari. Cade il SassoCREMA 1 SASSO MARCONI 0 CREMA: Maianti, Arpini, Azzali (23’ st Niculae), Erman (32’ st Serioli), Vailati, Camilleri, Abbà (34’ st Gramignoli),... Progresso corsaro a casa del Sasso. Mascanzoni chiude il discorso2 PROGRESSO 3 : Celeste, Barattini, Gobbo, Gamberini (6’ st Montanaro), Tarozzi (41’ st Bonfiglioli), Cinquegrana, Merighi (15’ st Ghebreselassie),...