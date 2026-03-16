A gennaio, il debito pubblico delle Amministrazioni italiane ha superato i 3.112 miliardi di euro, con un incremento di 16,8 miliardi rispetto a dicembre. L’aumento si è verificato nel corso del primo mese dell’anno, portando il totale a questa cifra. I dati sono stati pubblicati dalle autorità competenti e riflettono la crescita del debito pubblico italiano.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aumento di 16,8 miliardi rispetto al mese precedente. Nel mese di gennaio il debito delle Amministrazioni pubbliche italiane è aumentato di 16,8 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente quota 3.112,3 miliardi. Il dato è stato reso noto dalla Banca d’Italia, che ha spiegato come l’incremento sia legato a diversi fattori che hanno inciso sull’andamento complessivo dei conti pubblici. Il ruolo delle disponibilità del Tesoro e del fabbisogno pubblico. Una delle principali cause dell’aumento è rappresentata dalla crescita delle disponibilità liquide del Tesoro, salite di 9,5 miliardi di euro, arrivando a 61,9 miliardi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Debito pubblico in crescita: a gennaio supera i 3.112 miliardi

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