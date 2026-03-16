De Winter | Non penso abbia influito Inter-Atalanta Ripartiremo con voglia

Koni De Winter ha commentato subito dopo la partita la sconfitta del Milan contro la Lazio all’Olimpico, conclusa con il risultato di 1-0. Ha affermato di non ritenere che l’esito della partita tra Inter e Atalanta abbia avuto un impatto sulla sua squadra e ha detto che la squadra ripartirà con voglia per le prossime gare.

De Winter. Koni De Winter ha commentato a caldo la sconfitta del Milan contro la Lazio all’ Olimpico, terminata 1-0. Il difensore belga ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando come l’esito della partita tra Inter e Atalanta non abbia influenzato il rendimento rossonero. “ Penso che il risultato di Inter-Atalanta non abbia avuto effetti su di noi, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente nel primo tempo. Merito a loro che hanno fatto una buona partita, nel secondo tempo abbiamo provato a fare qualcosa ma è mancato il gol “, ha dichiarato De Winter. Il giovane difensore ha riconosciuto i meriti della Lazio e l’importanza di fare tesoro di queste esperienze. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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