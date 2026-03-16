De Winter fatica Modric c’è sempre Jashari quanti errori

Da sport.quotidiano.net 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

De Winter fatica a trovare la posizione giusta in difesa, mentre Modric si fa sempre trovare pronto a dettare i tempi del gioco. Jashari commette diversi errori dietro, creando difficoltà alla linea difensiva. Maignan si limita a toccare il tiro di Isaksen, mentre riesce a bloccare un colpo di Maldini e a disinnescare un tentativo di Estupiñan. Tomori riceve una valutazione di 5,5 per la sua prestazione complessiva.

MAIGNAN 6. Riesce solo a toccare il colpo di Isaksen. Freddo su Maldini, dissinesca Estupiñan. TOMORI 5,5. Subito aggressivo su Tavares e Maldini. S’appiccica a Zaccagni: esiti altalenanti. DE WINTER 5. Soffre gli ampi movimenti di Maldini. Anche la costruzione non ha la solita pulizia. PAVLOVIC 6. Si fa sentire sfiorando la rete e svettando. Più in difficoltà sulle misure dietro. SAELEMAEKERS 5,5. Cerca la giocata che faccia saltare il banco e svaria. Ripresa da esterno alto: poca sostanza. FOFANA 5,5. Galleggia e stenta tra le maglie biancocelesti. Poi spinge di più, ma cicca di testa di fronte a Motta. MODRIC 6,5. Porta la croce e canta la gloria come sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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