De Winter fatica Modric c’è sempre Jashari quanti errori

De Winter fatica a trovare la posizione giusta in difesa, mentre Modric si fa sempre trovare pronto a dettare i tempi del gioco. Jashari commette diversi errori dietro, creando difficoltà alla linea difensiva. Maignan si limita a toccare il tiro di Isaksen, mentre riesce a bloccare un colpo di Maldini e a disinnescare un tentativo di Estupiñan. Tomori riceve una valutazione di 5,5 per la sua prestazione complessiva.

MAIGNAN 6. Riesce solo a toccare il colpo di Isaksen. Freddo su Maldini, dissinesca Estupiñan. TOMORI 5,5. Subito aggressivo su Tavares e Maldini. S’appiccica a Zaccagni: esiti altalenanti. DE WINTER 5. Soffre gli ampi movimenti di Maldini. Anche la costruzione non ha la solita pulizia. PAVLOVIC 6. Si fa sentire sfiorando la rete e svettando. Più in difficoltà sulle misure dietro. SAELEMAEKERS 5,5. Cerca la giocata che faccia saltare il banco e svaria. Ripresa da esterno alto: poca sostanza. FOFANA 5,5. Galleggia e stenta tra le maglie biancocelesti. Poi spinge di più, ma cicca di testa di fronte a Motta. MODRIC 6,5. Porta la croce e canta la gloria come sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Tecnico, versatile, cattivo: è uno Jashari "alla Modric", sempre più decisivoDi un lancio così – quaranta metri di arcobaleno che ha toccato terra sui piedi di Leao – disegnato sotto gli occhi di Tom Brady, quarterback mito...

Tutto quello che riguarda Winter fatica

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Estupinan e de winter farebbero fatica a giocare nel Pisa o nel Verona. Athekame pure. Nkunku vale Openda. Jashari oggetto misterioso dopo il lungo stop per infortunio avrebbe bisogno di giocare tanto. Tomori da Parma. Sono quelli eh. Quando manca Rabi x.com

«Il Diavolo accusa il colpo e lascia spazi in difesa: Maldini scappa a De Winter e va vicino anche al raddoppio ma il portiere rossonero para agilmente. » Nel turno che poteva cambiare di nuovo gli equilibri in vetta, il Milan inciampa e la Lazio ne approfitta. All’ - facebook.com facebook