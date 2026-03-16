De Paola | Il Napoli non lo considero nella corsa scudetto
In un'intervista, De Paola ha dichiarato di non considerare il Napoli tra le squadre in corsa per lo scudetto. Il campionato sta entrando nella sua fase più calda e l’Inter ha ottenuto una vittoria contro l’Atalanta, portando nuove discussioni sulla lotta al primo posto. Le parole di De Paola si inseriscono in questo panorama di analisi e confronti tra le squadre in testa alla classifica.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il campionato entra nella fase decisiva e il successo dell’Inter contro l’Atalanta ha alimentato nuove riflessioni sulla lotta per il titolo. Nel suo editoriale a Tmw Radio, Paolo De Paola ha analizzato la situazione in vetta alla classifica, soffermandosi anche sul ruolo del Napoli nella corsa scudetto. Secondo Paolo De Paola a Tmw Radio, la vittoria nerazzurra ha rafforzato ulteriormente la posizione dell’Inter: «La verità è che alla fine ha incrementato il vantaggio dalla seconda. Fra l’espulsione di Chivu e la rabbia per l’arbitraggio di Manganiello, il più otto dal Milan rimane comunque significativo». 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Articoli correlati
Sabatini deciso: «Corsa Scudetto? Il Milan lo considero fuori. Sull’Inter dico che…»Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato...
Leggi anche: De Paola non ha dubbi: «La Juve può tornare in corsa per lo Scudetto per un motivo. Mi piace il duello a distanza Spalletti-Allegri»
Altri aggiornamenti su De Paola Il Napoli non lo considero...
Temi più discussi: Napoli, a piazza Plebiscito il colonnato va in pezzi: grossi massi crollano sulla scalinata di San Francesco di Paola; Pietra si stacca dalla basilica di San Francesco di Paola a Piazza del Plebiscito: paura, ma nessun ferito; Napoli, pietra crolla dal colonnato di piazza Plebiscito. Rampe chiuse: paura ma nessun ferito; Paura in piazza del Plebiscito, cade una pietra dal colonnato della basilica di San Francesco di Paola.
De Paola: Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita veritàE' una partita verità, con un Bologna che ha fatto molto bene in Europa e ha mostrato un Bernardeschi in palla. Una partita che ha rimesso le cose a posto anche come tranquillità nella gestione. E' ... tuttomercatoweb.com
De Paola: Allegri sta facendo meglio di Sarri. Roma-Napoli la vedo cosìA TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del direttore Paolo De Paola. Milan-Lazio, che partita dobbiamo aspettarci? E' una bella sfida, tra giochisti e risultatisti. Allegri? Per quello ... tuttomercatoweb.com
Buon lunedì cara Paola x.com
Raz Degan torna a parlare della relazione con Paola Barale in un’intervista. Le sue parole dure hanno sorpreso il pubblico, ecco cos'ha rivelato. - facebook.com facebook