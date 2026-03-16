In un'intervista, De Paola ha dichiarato di non considerare il Napoli tra le squadre in corsa per lo scudetto. Il campionato sta entrando nella sua fase più calda e l’Inter ha ottenuto una vittoria contro l’Atalanta, portando nuove discussioni sulla lotta al primo posto. Le parole di De Paola si inseriscono in questo panorama di analisi e confronti tra le squadre in testa alla classifica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il campionato entra nella fase decisiva e il successo dell’Inter contro l’Atalanta ha alimentato nuove riflessioni sulla lotta per il titolo. Nel suo editoriale a Tmw Radio, Paolo De Paola ha analizzato la situazione in vetta alla classifica, soffermandosi anche sul ruolo del Napoli nella corsa scudetto. Secondo Paolo De Paola a Tmw Radio, la vittoria nerazzurra ha rafforzato ulteriormente la posizione dell’Inter: «La verità è che alla fine ha incrementato il vantaggio dalla seconda. Fra l’espulsione di Chivu e la rabbia per l’arbitraggio di Manganiello, il più otto dal Milan rimane comunque significativo». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Paola: «Il Napoli non lo considero nella corsa scudetto»

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