Stefano De Grandis commenta il ruolo di Dusan Vlahovic nella Juventus e suggerisce che potrebbe essere la chiave per la squadra di Spalletti. Ha anche indicato il momento in cui la Juventus ha iniziato a risalire dopo un periodo difficile. Le sue parole hanno suscitato entusiasmo tra i tifosi bianconeri, che attendono segnali positivi dalla squadra.

Stefano De Grandis fa scaldare i tifosi bianconeri su Dusan Vlahovic e spiega quando è arrivata la rinascita della Vecchia Signora. Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni sulla Juve e su Vlahovic.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! VLAHOVIC – « Vlahovic potrebbe essere la pedina che serve a Spalletti, perché in questo momento ha rinunciato al numero nove ed è vero che Boga ha fatto tre goal consecutivi, però è anche vero che Yildiz preferisce giocare largo che non... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Grandis scalda i tifosi juventini: «Vlahovic può essere la pedina che serve a Spalletti. Ecco quando è arrivata la rinascita della Juve»

Articoli correlati

Spalletti può sorridere: il trend della Juve può consolidare i bianconeri in posizioni alte in classifica. Ecco l’unica squadra che ha ostacolato la Vecchia SignoraCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti.

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: apertura di Vlahovic, ecco quando firma Spalletti